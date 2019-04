Loodusepäev Osooniga

Eestis on palju kauneid paiku, kus meil meeldib käia ja mida oma külalistele näidata. Loodusturism on arenev majandusharu.

Eestis on palju kauneid paiku, kus meil meeldib käia ja mida oma külalistele näidata. Loodusturism on arenev majandusharu, käibel on mõiste - loodus kui toode. Räägime loodusrikkuse müümisest, aga samas käitume üsna hoolimatult oma loodusega. Turismiarendajad on mures: mis saab Eesti looduskuvandist? Teeme kaasa ühe põneva loodusmatka Soomaal. Autor Kristo Elias, režissöör Keiti Väliste, operaator Madis Reimund, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.