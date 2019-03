Suurmeistrid

Saate peategelane on meie spordikirjanduse grand old man Paavo Kivine. Vaheda sulega spordikirjanik on portreteerinud meie sangareid eesotsas olümpiavõitjate Kristjan Palusalu, Jaan Taltsi ja Erki Noolega; tõlkinud maailmaspordi suurkujude elulugusid; kirjutanud ja kirjastanud olümpiaraamatuid. Spordipublitsistika teerajajana on Kivine mõtestanud spordi rolli nii kultuuris kui ka ühiskonnas. Saatejuht Tarmo Tiisler tunneb huvi, mis ärgitas Eesti kaugushüpperekordi püstitajat spordist kirjutama ja kuidas kirjamees oma loomevõimet ärksana hoiab.