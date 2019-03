Alex Godman, kes on põgenenud oma isa kuritegelike varjude eest, seisab silmitsi valikuga, kas kaitsta oma peret või jääda kindlaks põhimõtetele.

Semjoni süüdistatakse hirmsates pattudes ja ainult Alex on valmis teda aitama. Võti Semjoni päästmiseks on Ljudmila käes, kuid temal on oma tingimused.