On aasta 1844. Sophy ja doktor Harrisoni pulmadest on möödas aasta. Preili Matty kadunud vend Peter on Indiast tagasi tulnud. Leedi Ludlow ootab kannatamatult oma poja kojutulekut ja noor Harry on alustamas oma kooliteed. Muidugi on tulnud Cranfordi ka uusi elanikke ja teised on lahkunud ning raudtee teeb endiselt Inglismaal oma võidukäiku.