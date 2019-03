Reisile minuga

Tundub uskumatu, et leemurid istuvad sulle lausa pähe ja kaelkirjakud nabistavad pakutavat kurki peopesalt. Kuid just nii oli Oasise pargis...

Tundub uskumatuna, et leemurid istuvad sulle lausa pähe ja kaelkirjakud nabistavad pakutavat kurki peopesalt. Kuid just nii oli Oasise pargis, mis on Fuerteventura põnevamaid paiku. Hiljuti kuulutati USA-s Fuerteventura kitsejuust maailma parimaks. Betancuria on Kanaari saarte vana pealinn 15. sajandist. Selle linna südame renoveerisid kolm Saksa ärimeest. Üks neist, Reiner Loos, räägib, miks ta seda tegi. Fuerteventural filmisid Henrik Normann ja Tiina Park. Saate tootis Free Studio.