Allan kisub hommikul Marega tüli üles ja terve tema päev on rikutud. Pinuse baaris on leti taga Ahven ja ainuke klient, kes taksoga sõita tahab, on Margna. Lõpuks leiab Allan abi viinapudelist ja just siis tuleb talle külla Laine, kellele Kristjani ning Evelini probleemid üle jõu käivad. Põder on jäetud lapsevalvesse, kui teda külastab ärritunud Margna.