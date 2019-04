Uuevarikul on endiselt tüli majas ja Maregi ei suuda Riksi ning Anne-Maid lepitada.

Uuevarikul on endiselt tüli majas ja Maregi ei suuda Riksi ning Anne-Maid lepitada. Anne-Mai sõidab hoopis koos Marega Mornasse, et külastada Ülot tema uuel tööpostil. Kohvikus kohtub ta nii Tiina kui ka Ukuga. Mornasse on saabunud üks meesterahvas, kes otsib Almat.