Simon Reeve'iga Vahemerel

Sarja viimases osas jõuab Simon Reeve esmalt Ceutasse, Hispaania eksklaavi, mida ümbritseb Maroko. See on üks vähestest Aafrika maismaapiiridest Euroopa Liiduga. Simon otsib koos kohalike piirivalvuritega isikuid, kes üritavad leidlikel viisidel illegaalselt Euroopasse pääseda. Üldjuhul on Ceuta lähistel metsas redutavad noored migrandid rännanud pikalt läbi Aafrika, ületanud Sahara kõrbe ja nüüd lahutab neid Euroopa unelmast vaid viimane tara. Hispaania rannikul näevad vaalad ja delfiinid kurja vaeva, et tihedas laevaliikluses ellu jääda. Reis lõppeb Korsikal.