Toit ja tervis on kuum teema. Vajame eluks vajalikku joogivett ja toiduenergiat. Kunagi varem pole olnud nii palju müra erinevate söömistrendide ja valikute ümber kui tänapäeval. Läänemaailmaga seostatud ülekaalulise probleemid on levinud ka Eestisse. Mõtestamata söömisest põhjustatud ülekaalulisus ja muud tervisehädad rikuvad elukvaliteeti ning lühendavad eluiga. "Teaduspalavik" uurib, miks mõjutavad söömisharjumused meie tervist ja kuidas süüa nii, et saavutada lõppeesmärk ehk teadlik ning tervislik valik. Kolmeosalise lühisarja saatejuhid Ingrid Peek ja Sander Loite viivad eksperimendi läbi ka enda peal, püüdes kõikvõimalike dieetide rägastikust leida selle õige - mõistliku ja tervisliku.