Miks on nii palju suhtumist, et kõik, mis ei ole nii, nagu mina arvan, on vale? Kuidas sellest olukorrast välja pääseda?

Suur osa meid ümbritsevast infoväljast on hangunud. Kõik, mis ei ole nii, nagu mina arvan, on vale ja arvaja on heal juhul pahatahtlik loll, aga sageli midagi palju vängemat. Miks nii on? Mis meiega nii teeb? Kuidas sellest olukorrast välja pääseda? Suud aitab puhtaks rääkida saatejuht Urmas Vaino.