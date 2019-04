Uku ja Tiina lepivad ära. Õhtul aga kutsub Mare Ukut koos enda ja Anne-Maiga teatrisse.

Uku ja Tiina lepivad ära. Õhtul aga kutsub Mare Ukut koos enda ja Anne-Maiga teatrisse. Tuleb välja, et Tiina ja Anne-Mai tunnevad teineteist juba ammu. Ahven koputab Põdra uksele, et oma uuele kirikule toetust paluda, kuid kodus on ainult Pille. Alma külastab Tallinnas Aleksandrit, et oma probleemidele lahendust leida.