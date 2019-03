Allanil on Alma ja Johannese tülitsemisest kõrini ning ta üritab neid lepitada, kuid Alma on oma põhimõtetes kindel.

Allanil on Alma ja Johannese tülitsemisest kõrini ning ta üritab neid lepitada, kuid Alma on oma põhimõtetes kindel. Üle hulga aja kohtuvad vanad sõbrad Jaak ja Uku, et kohvikus veidi juttu puhuda. Tänu Tiina käitumisele lähevad mehed aga varsti riidu.