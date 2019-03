Mina olengi protokoll. Lennart Meri

„Mind ei ole protokoll kunagi seganud. Kui see on teel ees, siis ma astun üle“. Nii olevat öelnud president Lennart Meri. Protokollist üle astuda saab see, kes seda hästi tunneb, teised lihtsalt eksivad üldtuntud reeglite vastu. Lennart Meri oskas keerulistes olukordades särada, välja paista ja meelde jääda. Oma ametiaega lõpetades on ta öelnud: „... ma jään Eestisse teie hulka. Te võite mind kõnetada kui president Meri, te võite mind kõnetada Lennart, sõltuvalt sellest, kuidas me teineteist tunneme...“ Ta vastab meile oma raamatutes, filmides, arhiivilintidel. 29. märtsil 2019 oleks president Lennart Meri saanud 90 aastaseks. Saate tegid Renita Timak, Indrek Kangur ja Lii Kuldmäe.