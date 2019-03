Reisile minuga

Taroko rahvuspargi marmori- ja nefriidilademed moodustusid juba neli miljonit aastat tagasi. Igal aastal korraldatakse siin maratone.

Jiufeni linna vanadel tänavatel on taiwani režissöör Hou Hsiao-Hsien filminud kuulsa filmi „Kurbuse linn” („A City of Sadness”). Lugu ka sellest, kuidas sääsed aitasid Longshani templis varjul olnud inimesi pommitamise ajal hukust pääseda. Taroko rahvuspargi marmori- ja nefriidilademed moodustusid juba neli miljonit aastat tagasi. Igal aastal korraldatakse siin nn kanjonimaratone. Taiwani tantsude ilu on mainitud juba kolmandal sajandil Hani raamatus. Saates näete lõvirahutantsu. Taiwanis filmisid Marek Reinaas, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.