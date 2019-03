Everiga ja Ever Ita

Nagu Eestil on üks president, nii on meil ka ainult üks Ita Ever. Ita Ever ei olegi enam nimi, vaid üks kindel mõiste, oluline staatus.

Eestis pole kedagi, kes ei teaks Ita Everit. Ta on sädelevam kui kunagi varem - kaunis, kaval ja krutskitega. Kadestamisväärselt heas vormis - nii lavalises kui ka laiemas tähenduses. Saates läheb Ita ajas tagasi, et kohtuda paljude imetlusväärsete daamidega, kellele ta on elu andnud: Izolda ja Sundströmi Ida; Toora Jookus ja Helvi Kaartna; Ether Thayer ja Claire Zachanassian; Polkovniku lesk ja Vana Teepakk. Sõna saavad ka mehed, kel on oma elus olnud õnne kohtuda Ita Everiga. Saatejuht Anu Välba, režissöör René Vilbre, toimetaja Gerda Kordemets, tegevprodutsent Margit Ossipova.