Luuasaare turismitalus käivad nii Riks kui ka Ülo Johannesele oma muresid kurtmas. Evelin saabub sünnikodusse ja Lainele on kohe selge, et tütar ootab last. Kristjan on aga endiselt oma nime pärast mures. Are tuleb Õnne 13 majja oma asjadele järele ja kohtub seal juhuslikult Georgiga.