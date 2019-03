Hernestest saab teha kotletti! Ja veel maitsvat! Kas usute? Aga kuidas veel teadus meie toidu sisse saab ja millised on tulevikutoidud?

Hernestest saab teha kotletti! Kas usute? Kasvava rahvastiku all ägavale maailmale on see üks tulevikutoite. Aga kuidas veel teadus meie toidu sisse saab? Saatejuht Eeva Esse, toimetajad Marju Himma ja Greete Palmiste, režissöör Margo Siimon. Tootjad Vesilind OÜ ja Filmit OÜ.