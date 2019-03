1924. aastal rajati Jägala jõele hüdroelektrijaam, paisuga suleti Jägala jõe alamjooks. Sellega lõigati väärtuslike siirdekalade, sealhulgas lõhe, meriforelli ja siia tee kudemisaladele. Kunagine rikkalik lõhejõgi on nende liikide jaoks juba 95 aastat surnud. Looduskeskkonna taastamisest Jägala jõel on aastakümneid juttu olnud, aga ikka põrkub see eri huvigruppide vastuseisule. Kui inimese võimuses on olnud looduselt võtta, siis teadmisi kogudes ja elukeskkonda väärtustades on meie ülesanne vead parandada ning anda loodusele tagasi see, mille inimtegevus kunagi rikkus. Mis seis on 2019. aastal Linnamäe hüdroelektijaamaga? Autor Sander Loite. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Mattias Veermets, helirežissöör Rein Fuks, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.