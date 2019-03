Olla või mitte olla - see on Maarjale ja Tiiale igapäevane küsimus. Nad on valinud olemise. Nende motoks on - ligipääs elule. Kaks vastandlikku ja samas sarnast naist, Maarja Kaplinski ja Tiia Järvpõld, jagavad Margus Saarele oma elamise rõõmu. Režissöör Eva Katariina Taimre, tootja AA Visioon Stuudio.