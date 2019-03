Vabadussõja lugu. Parim relv

1919 aasta suvel on vältimatu, et puhkeb täiesti uus sõda uue, kuid iidse vaenlasega. Saksa parunitega.

Juuni 1919. Landesveeri sõda küpseb Läti pinnal. Lätlased on alates iseseisvumisest kasutanud punaste vastu sõdimiseks saksa palgaarmeed. Ühel otsustaval hetkel pööravad need aga relvad rahvusliku valitsuse vastu ja sunnivad ta eksiili paarikümnele ruutmeetrile - Liepaja reidil olevale sõjalaevale. See on kõik, mis jääb lätlastele oma rahvusriigist. Eeskuju on hoiatav. Nii algab Vabadussõjas eestlaste jaoks hoopis uus vaatus, suisa eraldi sõda. Eesti rahvaväel on olemas parim relv - iidne viha. Saatejuht Indrek Treufeldt, toimetaja Elo Selirand, režissöör Toorion Ojaperv.