Hugh'i tervis halveneb kiiresti, nii et on vaja leida uus kandidaat, kes tema asemel parlamenti püüdleks. Poldarkid peavad tegema otsuse, mis muudaks nii nende kui ka kogu Cornwalli elu. Demelza on sunnitud leppima raske kaotusega.