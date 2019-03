Tähtede lava 2019

Võistlus algab! Eelvoorud on läbi ja on aeg alustada põhivõistlusega. Ligi saja andeka laululapse seast valiti välja 30 parimat, kes kõik püüavad Eesti parima laululapse tiitlit. Sel korral astuvad lavale kümme kõige pisemat last, kelle seast peab karm aga õiglane žürii välja valima viis, kuues edasipääseja on aga televaatajate otsustada. Saatejuhid Kristel Aaslaid, Tuuli Rand ja Karl Robert Saaremäe. Režissöör Kertu Köösel, toimetajad Laura Kõrvits ja Mari Tamm, juhtoperaator Andrus Rebane. Produtsent Kadi Katarina Priske.