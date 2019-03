Martin veendub, et teda on hakatud jälitama. Toomase vandenõuteooriad ei paistagi enam nii teooriatena.

Martin veendub, et teda on hakatud jälitama. Toomase vandenõuteooriad ei paistagi enam nii teooriatena. Saab selgemaks, et mängus on keegi kolmas osaline, kes ei kohku tagasi millegi ees. Stsenarist Indrek Hargla. Peaosades Ivo Uukkivi, Kärt Tomingas, Raivo Rüütel, Jaanus Rohumaa jt. Režissöörid Gerda Kordemets ja Margus Sikk.