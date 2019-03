Üle mitme nädala saavad kokku Are ja Georg. Georgil on oma tegude pärast piinlik ja ta läheb Almalt andeks paluma.

Üle mitme nädala saavad kokku Are ja Georg. Georgil on oma tegude pärast piinlik ja ta läheb Almalt andeks paluma. Ootamatult ilmub Are ukse taha Raim. Priit Torim pakub Ursulale tööd. Luuasaarel peetakse Jane ja Jaanuse pulmi. Kohal on nii Morna kui ka Uuevariku "tähtsamad" inimesed.