Simon Reeve'iga Vahemerel

Simon Reeve jõuab oma Vahemere piirkonna seikluste kolmandas osas Liibüasse...

Simon Reeve jõuab oma Vahemere piirkonna seikluste kolmandas osas Liibüasse – riiki, mis ägab korraga revolutsiooni, Islamiriigi rünnakute ja lääneliitlaste raketirahe all. Kuigi osad linnad on totaalselt purustatud, on seal siiani läbi ime säilinud ka roomlaste rajatud asulaid, mida noored vabatahtlikud oma elu hinnaga Islamiriigi laastamistöö eest kaitsesid. Seejärel külastame Tuneesia kõrbealasid, kus muuhulgas on osaliselt filmitud ulme-eepos „Tähesõjad“ ja kohtume berberitega. Saate viimases lõigus jõuab Simon Sitsiiliasse, kus võimud on hädas nii maffia kui pagulaskriisiga.