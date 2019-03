Kuidas ennast digimaailmas kaitsta? Milline on näiteks turvaline parool ja kuidas see meelde jätta?

Kuidas ennast digimaailmas kaitsta? Milline on näiteks turvaline parool ja kuidas see meelde jätta? Kui lihtne on kellelgi meie e-posti, arvutisse või telefoni sisse häkkida ja seal toimetada? Saatejuhid Helen Sürje ja Roald Johannson.