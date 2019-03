Iiris ja Artturi on öösel linna peal ning Iiris üritab allergiahoo all kannatavat meest aidata, kuid saab tänutäheks hoopis sinise ilma.

Iiris ja Artturi on öösel linna peal ning Iiris üritab allergiahoo all kannatavat meest aidata, kuid saab tänutäheks hoopis sinise silma. Ta peab minema EMOsse haava õmblema. Johanna avastab Toni saladuse. Lenita tahab enda tööd Marleenale üle anda, kuid Marleena leinab endiselt kaotatud last ja otsib leevendust vanadest harjumustest.