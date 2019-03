Osa: 6, Hooaeg: 6, 2017 (Call the Midwife) 17:35

Õde Mary Cynthia vabaneb vaimuhaiglast ja naaseb Nonnatuse majja, kuid depressioon ei ole kadunud. Valerie saab endale patsiendiks noore somaallanna, kes on lapsena läbi teinud ümberlõikamise. See toob kaasa raske sünnituse ja viib kultuuride kokkupõrkeni. Kuuba raketikriisi tõttu on õhus pinged.