Eestimaa Looduse Fondi eestvedamisel tehakse Pokumaal metsatöid nagu muiste, ikka sae ja hobusega. Kas metsa on võimalik majandada ka lageraiet tegemata? Küsime seda Eesti ühe vanema metsameeste suguvõsa esindajalt Taavi Ehrpaisilt. Taavi arvates on õigel metsaomanikul tulevikuvisioon, ta armastab oma metsa ning toimetab seal targalt ja loodussäästlikult. Ka lageraielank võib ilus olla, kui see on mõõduka suurusega, sinna on kasvama jäetud säilik- ja seemnepuud ning vanad haavatüved lindudele. Piinlikkust peab tundma nende metsaomanike pärast, kellel puuduvad kas oskused või tahtmine näha puude taga metsa. Räägime ka teadlastega püsimetsast ja loodussõbralikust metsamajandamisest. Autor Kristo Elias, operaatorid Madis Reimund, Heini Heinlaid, helirežissöörid Rein Fuks, Lauri Kulpsoo, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.