Õnne 13 trepikojas satuvad kokku Are ja suure kõhuga Pille ning naised lähevad Are juurde lobisema. Üle pika aja veedavad Uku ja Ursula koos ühe mõnusa hommikupooliku, õhtul võtab asi aga hoopis teise pöörde. Petersonide korteris on kõik teistmoodi, –Jane sehkendab pisititaga ja Jaanus on nüüd issi. Allanil on aga oma pojale üllatus varuks.