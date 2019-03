Cornwallis on rasked ajad, sest vilja müüakse enampakkujatele. Puhkeb mäss, mille käigus Demelza vennad vahistatakse. Demelza vaevleb tunnetega Hugh’ ja Rossi vastu, kuid püüab siiski oma abielu koos hoida. Caroline’il on Dwightile häid uudiseid.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel