Islandi taluköök

Islandi telesari elukutselisest kokast Árni Ólafur Jónssonist, kes tegi teoks oma ammuse unistuse ja kolis New Yorgist maale elama. Kohalike abiga rajas ta põllulapi, kus kasvatada söögikraami kartulitest maitsetaimedeni välja. Omaenda käega kasvatatud oivalisest toidukraamist valmistab ta kõiksugu põnevaid roogi - värsket juustu, kohupiima, vorstikesi, sinki ja muud maitsvat. Mida ise ära ei jaksa süüa, müüb ta turul maha, et aasta jooksul kõrvale pandud rahast osta tallu ka loomad ja kodulinnud, tänu sellele muutub menüü aina rikkalikumaks. Árdaluris on kätte jõudnud talv ning Árnil on käed-jalad talutööd täis. Ent ta leiab aega ka söögivalmistamiseks – selles osas teeb ta Gouda juustu, ingverijooki ja hapukapsaid. Tema sõber Snorri õpetab talle, kuidas valmistada traditsioonilist Islandi rooga, kõrvetatud lambapead ja -kooti, ning et jõulud on tulekul, küpsetatakse ka rosinate ja pähklitega jõulukooki.