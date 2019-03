Tädi Anni kohvikus kuuleb Are Alma käest Morna linna uuemaid uudiseid. Georg on tulnud peo pealt ja saab oma ema käest sõbralikult noomida.

Tädi Anni kohvikus kuuleb Are Alma käest Morna linna uuemaid uudiseid. Georg on tulnud peo pealt ja saab oma ema käest sõbralikult noomida. Kui aga Evelin koju jõuab, on suur tüli jälle majas ja Georg maandub Mornas Are kaisus. Uuevarikul arutavad Riks ja Ülo maailmaasju.