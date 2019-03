Morna linnavalitsuses toimub volikogu istung, kus valitakse uus linnapea. Nii Mare kui ka Priit Torim räägivad Ukuga juba kui tulevase linnapeaga.

Morna linnavalitsuses toimub volikogu istung, kus valitakse uus linnapea. Nii Mare kui ka Priit Torim räägivad Ukuga juba kui tulevase linnapeaga. Raivo Tiik on aga hoopis teisel arvamusel. Linnavalitsusse on tulnud asju ajama ka Felix Viss. Janel ja Jaanusel on Almale üllatus varuks.