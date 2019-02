Alma ja Johannes on Uuevariku talus asumisel, Johannese teeb see väga kurvaks. Ülo aitab tal tusatujust üle saada. Alma käib endiselt Pinuses tööl ja arutab seal Ahvenaga eelseisvaid valimisi. Morna kioskis kohtuvad konstaabel Torim ja ajakirjanik Eve.

