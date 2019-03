Kas lahvatanud dopinguskandaal on üks tüütu juhtum, mis ununeb peagi või sünnib siit Eesti spordi puhastustuli?

Dopingujutud on viimastel nädalatel keetnud tunnetekokteili, millesse on segatud pettumus ja viha, samal ajal lootus ning soov kuulda tõde ja vabaneda valest. Kas see on üks tüütu skandaal, mis peagi ununeb või sünnib siit Eesti spordi puhastustuli? Suud aitab puhtaks rääkida saatejuht Urmas Vaino.