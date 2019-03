Aina rohkem on loodushuvilisi, kes püüavad nähtut ka pilti püüda. Loomi häirimata on neid kõige parem jälgida varjest. Käisime linnuvarjes, et näha väga varjatud eluviisiga ööhämaruses toimetavat hüüpi. Rahvasuus kutsutakse seda lindu ka ööhirmutajaks ja sookuradiks, küllap ööpimedusest kostva madala käriseva, pisut hirmutava hääle pärast. Tegemist on vähearvuka linnuliigiga, pesitsusajal 300-500 paari, talveks jäävad siia vaid väga üksikud isendid. Looduslikud kalavarud vähenevad iga aastaga, sellepärast tuleb üha rohkem mõelda kalakasvatusele. Forell ja lõhe on juba vanad tuttavad kasvatuse kalad, aga on ka uustulnukaid. Äntu kalakasvatuse tiikides ujuvad paaliad, kelle levila haarab ringina kogu polaarjoont. Kala armastab külma vett ja sellepärast ta Eesti looduses ei ela, küll aga sobib talle Äntu kalatiikidesse tulev allikavesi. Paaliad on lähedased lõhedele, kuid neil puuduvad hambad sahkluu varrel, samuti ei ole neil kehal tumedaid tähne, mis on omane pärislõhedele. Eriti efektne on nende välimus novembris, kui kala kõhualune muutub tumepunaseks, see on seotud pulmatantsuga. Oma morfoloogialt ja eluviisilt on paaliad ebatavaliselt mitmekesised. Paalia perekonda kuulub 54 liiki. Intelligentsi ja õppimisvõime poolest on ronki võrreldud šimpanside ja delfiinidega. Milliseid tarkusi näitasid rongad operaatorile? Autorid Kristo Elias, Sander Loite ja Tarmo Mikussaar. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Aivo Rannik, Tarmo Mikussaar, helirežissöörid Taisto Uuslail ja Rein Fuks, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.