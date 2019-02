Aeg õppida

Tartumaa aasta õppija Meelis mäletab selgelt, kuidas õpetaja põhikoolis ütles, et sellest poisist asja ei saa. Aga sai. Meelis tegi teoks oma unistuse inimesi aidata ja töötab täna nii kiirabis kui ka päästekomandos. Raplamaa ettevõtja Maria sukeldus pärast keskkooli turismi ja turunduse valdkonda, aga taipas ühel hetkel, et see töö ei ole talle ja hakkas leiba teenima hoopis keraamikuna. Kolme lapse emana otsustas ta tänavu uuesti õppima asuda, sel korral kutsekooli, sest tal on oma karjääri osas selged plaanid. Režissöör Andres Lepasar, toimetaja Mari Tamm, produtsent Lii Kuldmäe.