Vabadussõja lugu. Voorid teel

1919 aprill. Pakaseline Eesti on 1919. aasta aprillis juba kevadine. Teed sulavad ja enam kui kunagi varem vajatakse kergeid sineleid, et mehed jaksaks läbida pikki vahemaid. Sõda annab jalgadele valu, kas taganedes või pealesurudes – liigutakse omal jõul ja ollakse sunnitud leppima sellega, mida tagalateenistus suudab edasi saata. Seda eelkõige Petserimaale, mis kannab kogu Vabadussõja ajal suurima sõja surve. Käies käest kätte, millest selget tunnistust annab tänagi osade alade jäämine teisele poole piiri. Saatejuht Indrek Treufeldt, toimetaja Elo Selirand, režissöör Toorion Ojaperv.

Küüdimees pole sõdur, kuid just tema tööst sõltub sõjaväe edasiliikumine ja võitlusvõime. teedelagunemine aprillis on raske omadele ja vaenlasele.

