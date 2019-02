Naise lõhn

R: Martin Brest. O: Al Pacino, Chris O’Donnell. Oscariga pärjatud draama pimedast kolonelleitnandist ja eluvõõrast noorukist. Uje gümnasist Charlie peab kooliraha teenimise nimel hooldajana tööle hakkama kolonel Slade’i juures, kes on pimedaks jäädes muutunud küüniliseks kõige ja kõigi suhtes. Slade käsutab Charlie endaga kaasa New Yorki, kus soovib end hellitada nooblites restoranides ilusate naiste seltsis. Seni elu läbi roosade prillide näinud Charlie õpib reisi kestel nii mõndagi, mis paneb teda elu ja pimeda mehe väärtushinnanguid mõistma.

