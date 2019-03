Reisile minuga

Oleme Halkidiki poolsaarel Stagira külakeses Aristiteles sünnipaigas.Pühal Ahtose mäel elab 1700 munka. See mägi on ainult meestele.

Chalkidike poolsaar koosneb omakorda kolmest poolsaarest: Kassándra, Sithonía ja Áthose poolsaarest. Igaüks omamoodi põneva ajalooga pärl. Aristotelese sünnimaja pole tervena säilinud, küll aga on see paik erakordse auraga. Áthose pühale mäele, kus on 20 mungakloostrit, ei tohi astuda ühegi naise jalg, siin ei tohi isegi olla kanu, munad tuuakse saarele mandrilt laevaga. Ateena annab iga päev kolmele meesturistile loa saare külastamiseks. Palveränduritel on lihtsam saada Áthose külastamiseks luba. Jaan Tätte mõtiskleb merekaldal, sest tormi tõttu oli saar mitmeks päevaks suletud. Chalkidikel filmisid Jaan Tätte, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.