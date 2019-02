Võimsad mäeahelikud moodustavad lummava maastiku, kuid on eluks karmid paigad. Neid väheseid loomi, kes saavad kõrgel mägedes hakkama, on väga raske näha. Käesolev sari heidab ainulaadse pilgu nende varjatud elule. Neli lumeleopardi saavad kokku, kui ema ja kutsikas jäävad kahe rivaalitseva isase vahele lõksu. Grislid hõõruvad end vastu puid, püüdes vabaneda talvekarvastikust, ja kaljukotkad peavad jahti Euroopa lumiste mäetippude kohal.

