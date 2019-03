Mererannalt leitakse ärimehe poja surnukeha ja ainsal kahtlusalusel on kindel alibi. Vera on veendunud, et vastus peitub tapetu perekonnas...

Mererannalt leitakse ärimehe poja surnukeha ja ainsal kahtlusalusel on kindel alibi. Vera on veendunud, et vastus peitub tapetu perekonnas, kus välise hiilguse taga on varjus mõranenud suhted ja hästi hoitud saladused.