Johannes ja Alma arutavad Pinuse baaris omi asju, kui tuleb ähmi täis Laine suure uudisega. Üle hulga aja saabub Are juurde Georg, keda eriti soojalt vastu ei võeta. Morna haiglasse Jane juurde on tulnud ootamatu külaline - Jaanus. Õhtul tähistatakse ka Saareperade korteris lapselapse kojusaabumist.

