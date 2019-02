Tiik läheb Tallinna külla Sumbergile, kuid on sunnitud pool päeva veetma hoopis Eveliniga. Lõpuks saabub koju ka Georg. Johannese ukse taha ilmub noor parteilane Oliver-Sten, et Johannesele üks ettepanek teha. Morna kaupluses kohtuvad Ursula ja erariietes konstaabel Priit.

