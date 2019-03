Väikese aleviku elanikud süüdistavad kirikuõpetajat, et ligi miljon eurot maksnud ja vallarahva jaoks mõeldud Elulaadikeskus nihverdati kogudusele.

"Pealtnägija" on aastate jooksul läbi valgustanud kõiksugu euroraha skeeme, aga on tavapäratu, et pühamehed teevad osava jokk kombinatsiooni. Väikese aleviku elanikud süüdistavad kirikuõpetajat, et ligi miljon eurot maksnud ja vallarahva jaoks mõeldud Elulaadikeskus nihverdati kogudusele. Miks ristirahvas riidu läks ja kes kümmet käsku rikkus?