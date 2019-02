Alma hoolitseb endiselt Jane tervise eest. Mare teeb Johannesele ettepaneku, mille too kahjuks tagasi lükkama peab. Pabinas Jürka tuleb Mornasse Ahvenale külla - politsei on ka tema juures käinud. Ukule tundub tema tütar Ursula natukene "imelik".

