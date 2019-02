Balti Ülikooli lugu

The Story of the Baltic University (Holland) 06.03 kell 12:55

Balti Ülikooli asutas laastatud Hamburgis 1946. aastal rühm põgenikke, kelleks olid balti päritolu professorid. Mõttega põgenike ülikoolist tuli välja Riia Ülikooli endine aserektor professor Fricis Gulbis. Hamburgis kohtus ta teiste Balti riikide esindajatega ja koos üritasid nad taotleda nõusolekut alustada akadeemiliste kursustega kõigi kolme rahvuse jaoks ja asutada Balti ülikool. Kuigi nad asusid üsna ebarealistliku mõtte kallale, eriti arvestades seda, et neil ei olnud sugugi raha, peeti vastasutatud Balti Ülikooli esimesed loengud mõni kuu hiljem. Ülikooli saatis edu, kuid kõik ei hinnanud seda. Peagi algasid probleemid. Sõna „Balti” ei saanud enam kasutada. Õppejõude lasti lahti, üliõpilaste arvu vähendati ja kõigil soovitati tungivalt emigreeruda. Ülikooli sulgemine oli vältimatu, kuid ikkagi õnnestus rektoraadil see kolm ja pool aastat käigus hoida ning anda paljudele tudengitele parema tuleviku võimalus, sest nad said Balti Ülikoolis õpinguid alustada. Endised üliõpilased kõigist kolmest Balti riigist räägivad oma loo intervjuude, haruldase filmimaterjali, dokumentide ja fotode kaudu ning annavad meile hindamatu võimaluse näha elu ainulaadses haridusasutuses, mis ei tohiks unustusse vajuda. Režissöör Helga Merits.