Valimised on läbi, võitjad ja kaotajad on selgunud. Miks nii läks? Kuhu Eesti edasi läheb? Milline on meie demokraatia tervis? Stuudios on Riigikogu ukse taha jäänud parteid. Suud aitab puhtaks rääkida saatejuht Urmas Vaino.