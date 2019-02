Mornasse tuleb Ülo, kes satub Mare juurde väga ebasobival ajal - nimelt on linnavalitsuses käsil "riigipööre" ja Tiik tahab Marega nelja silma all vestelda. Kristjanit külastab Felix Viss, kelle imelikud küsimused vanamehe ähmi ajavad. Kohe saavad sellest külaskäigust teada ka Georg ja Are.

Mornasse tuleb Ülo, kes satub Mare juurde väga ebasobival ajal. Linnavalitsuses on käsil "riigipööre" ja Tiik tahab Marega nelja silma all vestelda.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel